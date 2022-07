Didim Belediyesi'nde zam sevinci

Didim Belediyesi ve DİSK/Genelİş Sendikası arasında gerçekleştirilen ek protokol ile Didim Belediyesi personellerine yüzde 42 zam yapıldı. Belediyede en düşük maaş 6 bin 835 TL oldu.



Didim Belediyesi ile DİSK/Genelİş Sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzalandı. 2022 yılı Ocak ayında yapılan zammın ardından gerçekleştirilen ikinci düzenleme ile belediye çalışanlarına yüzde 42'lik bir zam daha yapıldı. Düzenlemeye göre Didim Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 835 TL'ye yükseldi.



Yetkili sendika DİSK/Genelİş ve Didim Belediyesi arasında belirlenen yüzde 42'lik zam, ek protokolün imzalanması öncesinde sendika üyeleri arasında onaya sunuldu. Belediye işçileri tarafından yüzde 99 oranında onaylanan zam miktarı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine sendika temsilcileri ile DİSK/Genelİş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş da katıldı.



İşçilerin hakkını enflasyona karşı koruyan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve Didim Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Kocabaş, "Arkadaşlarımızın tamamı toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ettiler. Bizler de tüm işçilerimiz adına başkanımıza ve Didim Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ederiz. Bu ülkeyi bu hale getiren bizler değiliz fakat bu yükün altından beraber kalkmaktan, bu taşın altına beraber elimizi koymaktan bizler onur duyuyoruz. Bir kez daha başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız başkanım" dedi.



“İşçilerimizin her zaman yanındayız”

Didim'i daha güzel bir kent haline getirmek için var gücüyle çalışan Didim Belediyesi personellerinin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Atabay, süreci hızla çözüme ulaştırmakta desteklerini esirgemeyen sendika yetkililerine teşekkür etti. Başkan Atabay, "Sizlere teşekkür ederim, gayet olumlu ve kısa bir süreç içerisinde çözüme ulaştık. Sene başında yaptığımız toplu sözleşmeden mutluyduk fakat memleketimizin hali o zamanlarda çok daha iyiydi. Dayanışma böyle zamanlarda gerekiyor, belediyemiz Didim Belediyesi, gelirimiz ve giderimiz, harcamalarımız belli, halka karşı sorumluluklarımız var ama tabii ki bunu hep beraber yapacağız. Önemli olan kentimiz için çalışan insanların bugününü, yarınını, akşamını düşünmemesi, ne olacak kaygısı olmaması. Elimizde ne varsa, kanunlarında çizdiği çerçeveler içerisinde, paylaşmak durumundayız. Bizler her zaman için yan yana duruyoruz" ifadelerini kullandı.

