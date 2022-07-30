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Kuşadası ve Beşiktaş Belediyeleri’nden ‘Sahada Çözüm’ için iş birliği protokolü

İHA

Kuşadası ve Beşiktaş Belediyeleri’nden ‘Sahada Çözüm’ için iş birliği protokolü

Aydın’ın Kuşadası Belediyesi ve İstanbul’un Beşiktaş Belediyesi, ilk defa Beşiktaş’ta uygulanan ‘Saha Çözüm Hareketi’nin Kuşadası’nda yaşama geçirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile Saha Çözüm Hareketi’nin usul ve esaslarına ilişkin bilgiler Kuşadası Belediyesi ile paylaşılacak ve iki belediye, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği içerisinde hareket edecek.

Beşiktaş Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Saha Çözüm Hareketi’nin Kuşadası’nda da uygulanması amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni öncesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Protokol imza töreninde ‘Saha Çözüm Hareketi’ni Beşiktaş’ta nasıl uyguladıkları ile ilgili olarak bilgi veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak göreve gelirken seçildikleri kentleri katılımcı bir anlayışla yönetecekleri konusunda söz verdiklerini belirterek, “Bu anlayışı her zaman sahaya yansıtmaya çalıştık. Ancak pandemi ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yeni bir yöntem ihtiyacı doğdu. Bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza ulaşabilmek ve bizlere iletemedikleri sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla ev ve iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Elbette ki elimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili veriler vardı ancak sokağa çıktığımızda bu verilerin gerçeği yansıtmadığını gördük. Bunun üzerine ziyaretlerimizi sistematik hale getirerek ‘Saha Çözüm Hareketi’ adıyla projelendirdik” dedi.

Saha Çözüm Hareketi’nin yanı sıra Beşiktaş Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ÖğrenciYE projesi ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Rıza Akpolat, “Beşiktaş, Türkiye’nin en önemli 9 üniversitesine ev sahipliği yapan bir ilçe. Son dönemde üniversite öğrencilerimiz ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimlerine devam etme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Onların eğitimlerine destek olmak amacıyla Beşiktaş’ta bulunan restoranlarla görüşerek dahil olmak isteyen işletmelerin yer aldığı bir aplikasyon hazırladık. Bu aplikasyon aracılığıyla üniversite öğrencilerimiz en yakın restoranda ücretsiz yemek yeme olanağına kavuştu. Günde 5 bin öğrencinin yemek sorununu bu yolla çözüyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi’nin de benzer çalışmalar içerisinde olduğuna dikkat çeken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Dayanışarak ve yaptığımız iyi işleri paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi ile bir iş birliği protokolü imzalayacağız” dedi.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Türkiye genelinde benzer sorunların yaşandığını belirterek, “Önemli olan sorunlara karşı nasıl bir perspektifle yaklaştığınızdır. Belediyecilikte kıymetli olan, belediye başkanının önderliğinde ekiplerin nasıl organize, sevk ve idare edildiğidir. Beşiktaş Belediyesi, Saha Çözüm Hareketi projesini yaşama geçirdi. Biz ise benzer bir çalışmayı Güvercinmasa aracılığıyla yapıyoruz. Saha Çözüm Hareketi ile eksiklerimizi tamamlayacak ve Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yol alacağız. Kültür ve sanat alanında da iş birliği içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

Pandemi ve ardından yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilerin sayısında büyük bir artış meydana geldiğini ifade eden Başkan Ömer Günel “Bu durum da mevcut verilerin sürekli güncellenmesi ihtiyacını doğurdu. Bu noktada Saha Çözüm Hareketi çok önemli ve her yerde uygulanabilecek bir metot. Kuşadası Belediyesi olarak bu projenin bir parçası olmaktan mutluyuz. İki başkanın omuz omuza çok güzel işler yapacağına inanıyorum. İş birliğini ve iletişimi sürekli kıldığımız müddetçe ulusal iktidar kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Saha Çözüm Hareketi İş Birliği Protokolünü imzaladı. Protokol imza törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

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