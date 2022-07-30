Nazilli Belediyespor forvet oyuncusu Çolak ile anlaştı

Nazilli Belediyespor 20222023 sezonu hazırlıkları çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor forması giyen forvet mevkiinde görev alan Hüseyin Çolak ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Nazilli’de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Hüseyin Çolak ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde düzenlenen tören ile kendisini siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde hazır bulunan Kulüp Başkan Vekili Erkan Abbasoğlu yaptığı açıklamasında, "Nazilli Belediyespor için her şeyin en iyisini düşünüyoruz. Bu çerçevede görüştüğümüz forvet mevkinde görev alan Hüseyin kardeşimizle anlaşma sağladık. Transferin hem futbolcumuza hemde camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



İmza töreni sonrasında düşüncelerini dile getiren Hüseyin Çolak ise, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim çok güzel ve geçmişi ile adından her zaman söz ettiren bir kulübe geldiğimi çok iyi biliyorum ve forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Çolak kimdir?

15 Nisan 1990 (32) Adana Doğumlu oyuncu, 1.90 cm boyunda ve forvet mevkisinde görev alıyor. Futbola Dardanelsporda başladı. Daha sonra Tarsus İdmanyurdu, Menemen Belediyespor, Ümraniyespor, Adanaspor ve son olarak da geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor takımlarının formalarını giydi.

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