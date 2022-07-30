Efeler 09 SFK Cinkaya'yı renklerine bağladı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor’da forma giyen sağ ve sol kanat oyuncusu Furkan Cinkaya’yı renklerine bağladı.



Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan 22 yaşındaki Furkan Cinkaya, burada U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Ardından Ofspor ve Artvin Hopaspor takımlarında top koşturan başarılı futbolcu, önceki sezon 26 maçta 5 gol ve 6 asist ile oynarken, geçen sezon da PlayOff Finali oynama başarısı gösterdi. Cinkaya, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 33 maçta mücadele ederken 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.



Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Afyon kampımıza katılan ve yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Furkan Cinkaya’ya hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.