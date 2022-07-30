Efeler 10 numarayı buldu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig'deki ilk sezonu öncesi iddialı bir kadro oluşturan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 10 numara pozisyonuna Fethiyespor'dan ayrılan Umut Kaya'yı transfer etti.

Kariyerinde Manisa FK, Göztepe, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor gibi takımlarda şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, kendisini Efeler'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Efeler 09'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan oyuncumuz Umut Kaya'ya hoş geldin diyor, kendisine Efe armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-07-30 12:39:42



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