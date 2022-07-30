Kuşadası'nda patili dostlar için kalpleri ısıtan yardımlaşma

Kuşadası Belediyesi, anneleri tarafından terk edilen 4 yavru sokak kedisinin veteriner masraflarını karşılamak amacıyla evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları satan hayvan sever ilkokul öğrencileri Ada Başer ve İrem Bilik’in yüzünü güldürdü. Görevliler tarafından Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yavru kediler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kedi taşıma çantasıyla çocuklara teslim edildi.



Ege Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Ada Başer ile 7 yaşındaki İrem Bilik, Köseoğlu Sitesi’nin bahçesinde yaklaşık 3 hafta önce 4 yavru sokak kedisi buldu. Hayvan sever arkadaşlar, yavru kedilere Mr. Spi, Sarımsak, Vi ve Nugger isimlerini vererek beslemeye başladı. İrem ile Ada bir süre sonra kedilerin veteriner bakımına ihtiyaç duyduklarını fark etti. İki arkadaş, yavru kedilerin veteriner ücretini toplamak için oturdukları sitenin bahçesinde tezgah açarak evlerinden getirdikleri eski eşyalar ile arkadaşlarından aldıkları hikaye kitaplarını satışa çıkardı.



Kuşadası Belediyesi, yavru sokak kedilerinin veteriner masraflarını karşılamak amacıyla iki arkadaşın gösterdiği çabayı öğrenince harekete geçti. Ada ve İrem’in aileleriyle temas kuran ekipler, kedileri alarak çocuklarla birlikte Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Dört yavru kedi, merkezde görevli Veteriner Cihan Şengün tarafından önce genel sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından iç parazit aşıları vuruldu. Eve güvenle dönebilmeleri için İrem ve Ada’ya hediye edilen kedi taşıma çantalarına konulan yavru kedilerin veteriner kontrolü artık düzenli olarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılacak.



Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Cihan Şengün, Ada ve İrem’in yavru kedilere çok iyi baktığını belirterek, “İki arkadaş çok duyarlı bir davranış sergilemişler. Kendi imkânlarıyla onları besleyip, büyütmüşler ve sağlıklı hale getirmişler. Bu davranışlarının herkese örnek olmasını umuyorum. Kuşadası Belediyesi olarak hasta ve yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı olan haybulans hizmeti vermekteyiz. Güvercin Masa üzerinden bize ulaşabilirsiniz” dedi.



Hayvan sever arkadaşların gösterdiği duyarlılık çevre sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Ege Mahallesi’nde oturan Remziye Küçüker, “Çocukların duyarlılıklarını çok takdir ettim. Yaşları küçük olmasına rağmen sokak hayvanları için çok güzel bir proje üretmişler. Bana göre Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Kendilerini iyi yetiştiriyorlar ve çoğu konuda gayet bilinçliler” diye konuştu.



Ada’nın annesi Hediye Başer de, “Kızım bana fikrini söylediğinde hemen evet dedim. Bir süre mahallenin farklı yerlerine tezgah kurdular. Kendilerine aileler olarak biz de destek olduk. Kızım ve arkadaşı İrem ile gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



İlköğretim 7. sınıf öğrencisi Ada Başer, yavru kedilerin veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesinin kendilerinin çok mutlu ettiğini söyledi. Para toplamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Ada, “Üç hafta boyunca aşırı bir şekilde çalıştık. Sabah saat 10:00’da tezgahımızı açıp, güneş batana kadar bekliyorduk. Bize destek olanlara teşekkür ederiz” dedi.



Yavru kedilerin kardeş olduğunu düşündüklerini söyleyen ilköğretim 5. sınıf öğrencisi İrem Bilik, “Aslında beş kardeşlerdi. Ama bir tanesi arabanın altında ezilerek öldü. Onlara bakmaktan büyük keyif duyuyoruz” diye konuştu.

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