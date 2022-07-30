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Kuşadası'nda patili dostlar için yardımlaşma

DHA

Kuşadası'nda patili dostlar için yardımlaşma


KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, terk edilen 4 yavru sokak kedisinin veteriner masraflarını karşılamak amacıyla evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları satan ilkokul öğrencileri Ada Başer ve İrem Bilik'in yüzünü güldürdü. Belediye görevlileri, yavru kedileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra çocuklara teslim etti. 
Ege Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Ada Başer ile 7 yaşındaki İrem Bilik, Köseoğlu Sitesi'nin bahçesinde yaklaşık 3 hafta önce 4 yavru sokak kedisi buldu. Hayvansever iki arkadaş, yavru kedilere 'Mr. Spi Sarımsak' ve 'Vi ve Nugger' isimlerini vererek beslemeye başladı. İki arkadaş, yavru kedilerin veteriner ücretini toplamak için oturdukları sitenin bahçesinde tezgah açarak evlerinden getirdikleri eski eşyalar ile arkadaşlarından aldıkları hikaye kitaplarını satışa çıkardı.
Ada ve İrem'in aileleriyle iletişime geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri, kedileri alarak çocuklarla birlikte Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Yavru kediler, merkezde görevli Veteriner Cihan Şengün tarafından önce genel sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından iç parazit aşıları vuruldu. Eve güvenle dönebilmeleri için İrem ve Ada'ya hediye edilen kedi taşıma çantalarına konulan yavru kedilerin veteriner kontrolü artık düzenli olarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak.
'HERKESE ÖRNEK OLSUN'
Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Cihan Şengün, Ada ve İrem'in yavru kedilere çok iyi baktığını belirterek, "İki arkadaş çok duyarlı bir davranış sergilemişler. Kendi imkanlarıyla onları besleyip, büyütmüşler ve sağlıklı hale getirmişler. Bu davranışlarının herkese örnek olmasını umuyorum. Kuşadası Belediyesi olarak hasta ve yaralı sokak hayvanları için hayvan ambulansı olan Haybulans hizmeti vermekteyiz. Güvercin Masa üzerinden bize ulaşabilirsiniz" dedi.
Hayvansever arkadaşların gösterdiği duyarlılık çevre sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Ege Mahallesi'nde oturan Remziye Küçüker, "Çocukların duyarlılıklarını çok takdir ettim. Yaşları küçük olmasına rağmen sokak hayvanları için çok güzel bir proje üretmişler" diye konuştu.
Ada'nın annesi Hediye Başer de "Kızım bana fikrini söylediğinde hemen 'evet' dedim. Bir süre mahallenin farklı yerlerine tezgah kurdular. Kendilerine aileler olarak biz de destek olduk. Kızım ve arkadaşı İrem ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
'ONLAR İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK'
İlköğretim 7'nci sınıf öğrencisi Ada Başer, yavru kedilerin veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesinin kendilerinin çok mutlu ettiğini söyledi. Para toplamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Ada, "Üç hafta boyunca aşırı bir şekilde çalıştık. Sabah saat 10:00'da tezgahımızı açıp, güneş batana kadar bekliyorduk. Bize destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.
Yavru kedilerin kardeş olduğunu düşündüklerini söyleyen ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi İrem Bilik, "Yavru kediler çok sevimli. Onlara bakmaktan büyük keyif duyuyoruz. Yavrular aslında 5 kardeşti. Ancak içlerinden 1'i arabanın altında ezilerek öldü" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI (Aydın), (DHA)
2022-07-30 16:28:00

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