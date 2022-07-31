Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adam, kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, Kuşadası Karayolu Hisartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Kaşif İsak'a, U.S. yönetimindeki açık kasa 09 AHD 831 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile İsak savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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