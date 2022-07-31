Sevgileri engel tanımadı Başkan Güler, işaret diliyle nikahlarını kıydı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan konuşma ve işitme engelli Pınar Dönmez ve Zafer Çetin çifti dünya evine girerken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler çiftin nikahını işaret diliyle kıydı.



Sevgileri engel tanımayan işitme ve konuşma engelli Pınar Dönmez (36) ve Zafer Çetin (42) çifti mutluluğa ‘Evet’ dedi. Çifti yalnız bırakmayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise çiftin nikahını işaret diliyle kıydı. Duygusal anların yaşandığı nikah merasiminde Başkan Güler, çifte evlilik cüzdanlarını takdim ederek mutluluklar diledi.



Başkan Güler, sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı paylaşıma ise “Bir kez daha gördük ki sevginin aşamayacağı engel yoktur. Pınar Dönmez ve Zafer Çetin kardeşlerimizin nikah merasimlerini gerçekleştirdik, bu mutlu günlerine ortak olduk. Yeni çiftimizi gönülden kutluyor, iki cihan saadeti diliyorum” notunu düştü.

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