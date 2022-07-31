Nazilli Belediyespor moral depoladı



NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor, Turgutluspor ve Fethiyespor'la oynadığı hazırlık maçları ile birlikte ilk etap kamp programını tamamladı. Nazilli Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve futbolculara başarılı geçen ilk kamp dönemi jesti olarak Fethiye´de tekne gezisi turu ayarlayarak Ege´nin en güzel koylarında moral depolamalarını sağladı. Fethiyespor ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası Nazilli´ye dönmeyerek Fethiye´de konaklayan Nazilli, kafile olarak tekne turuna çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular tekne turunda göbek atarak eğlenirken, suya balıklama atlamadaki yeteneklerini de sergiledi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-07-31 11:52:50



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