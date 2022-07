Milli Park yangına karşı koruma altında

Aydın’ın önemli doğal yaşam alanlarından olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, orman yangınlarına karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarken, riskli alanlar da her saat başı ıslatılarak yanmaz şerit oluşturuluyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok yaban hayatına da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, orman yangınlarına karşı 7/24 korunuyor. Yangın tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bölgede yeni bir uygulama daha gerçekleştirildi. Milli Park’ta yangın riski yüksek olan bölgeler su tankeri ile her saat başı ıslatılarak, yangın şeridi oluşturuluyor.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Milli Parkımız Milli Park Koruma Ekipleri, Jandarma Komando Timleri, Emniyet Özel Harekat Timleri, Sahil Güvenlik Ekipleri, İnsansız Hava Aracı ile havadan izleme, Kamera ve Fotokapanlarla korumanın yanında, riskli alanlar aktif olarak, 5 tonluk su tankerimiz ile her saat başı ıslatılarak yanmaz bir bant oluşturulmaktadır. Yapılan yol kenarı ıslatma işlemiyle alandaki nem oranı da arttırılmaktadır. Devletimiz tüm imkanları ile Milli Park’ta” ifadelerine yer verildi.

