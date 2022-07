6 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Edip Coşkun’un hayatından endişe eden ailesi yaşlı adamı her yerde arıyor.



Kuyucak ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Edip Coşkun’dan geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre ailesi, kendisinden 6 gündür haber alınamayan Coşkun’un bulunması için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamın kızı ve damadı babalarını gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi. En son Karacasu ilçesinde görüldüğü iddia edilen Coşkun’un hayatından endişe eden ailesi de yaşlı adamı her yerde arıyor.



Kırmızı renkli, plakasız ve siyah olan, yakıt deposuna bağladığı kürekle gezdiği motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Coşkun’un en son üç gün önce Karacasu’da bir kahvehanede görüldüğü iddia edildi.



“Ailesinden habersiz tarla satmış”

Eşi Özgür Kaşan ile birlikte babasını aramak için Karacasu’ya gelen Coşkun’un kızı Nurşen Kaşan; “Yaklaşık 4 ay önce annemden habersiz 100 bin TL’ye tarlasını satmış. Bunu duyan annem babamla tartışmış ve evi terk etmişti. Babam 6 gün önce sabah 09.00 sıralarında motosikletiyle çıktığı Çobanisa Mahallesi’ndeki evine bir daha dönmedi” dedi.



“Bizi habersiz bırakmazdı”

Görgü tanıklarının ifadesine göre en son Karacasu’da bir kahvehanede oturup çay içtiğini öğrendiklerini ifade eden Kaşan, “Babam akşamları eğlence yerlerine gitmeyi seven biriydi ama nereye gitse eve gelmemezlik yapmazdı. Hele telefonunu hiç kapatmazdı. Evden çıktığından bu yana telefonuna ulaşılamıyor. Başına bir iş mi geldi merak içindeyiz. Hayatından endişe ediyoruz. Başına bir şey gelmemiş olsa bizi habersiz bırakmazdı. Evden çıktığında cebinde yüklü bir miktar parası olduğunu biliyoruz. Ölüsünü dirisini gören ya da bilenlerin insanlık namına bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

