Nazilli Belediyespor Başkanı Önal: "Temelimizi sağlamlaştıracağız"

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Kulüp Başkan Vekili Mustafa Tınas, ve Futbol Alt Yapı Sorumlusu Baskın Aksoy ile birlikte Gençlik Gelişim Ligi Koordinatörü Osman Aktar ve Gençlik Gelişim Ligi takımlarının antrenörleriyle kahvaltıda bir araya geldi.



Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve yönetim kurulu üyeleri; Gençlik Gelişim Ligi Koordinatörü Osman Aktar başta olmak üzere, Yerel Ligler idari sorumlusu Yalçın Bilgiç’e, Gençlik Gelişim Ligi Kaleci Antrenörler Murat Türkar ve Melih İnceoğlu’na, U19 Takımı Antrenörü Birkan Duran’a, U19 Yardımcı Antrenörü Deniz Yumurtacı’ya, U17 Takımı Antrenörü Murat Angın’a , U16 Takımı Antrenörü Gürhan Sönmez’e, U15 Takımı Antrenörü Akif Kaya’ya, U14 Takımı Antrenörü Mahmut Esin Girgin’e, U13 Takımı Antrenörü Murat Akkaş’a, U12 Takımı Antrenörü Serkan Çevik’e, U11 Takımı Antrenörü Fırat Akyıl’a, U10 Takımı Antrenörü Özkan Çağırkan’a ve Futbol Okulları Yardımcı Antrenörleri Mehmet Bozkurt Çağırgan ile Kamil Tosun ve Alperen Deniz’e bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalar için teşekkür ederek yaklaşan 20222023 sezonu öncesinde tüm teknik ekibe başarılar diledi.



Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan kahvaltıda kulüp başkanı Ünal Önal, "Futbol Alt Yapı Sorumlu Yöneticilerimize ve Gençlik Gelişim Ligi değerli teknik ekibine çok teşekkür ediyorum. Alt Yapı seçmeleri başta olmak üzere yaz döneminde başarılı işlere hep birlikte imza attık. Gerçekleştirilen seçmelerimizde özverili çalışmalarınız sayesinde 640 genç sporcunun katıldığını öğrendim ve aralarından 25 genç arkadaşımızı ailemize dahil etmişiniz. İnşallah da 20222023 sezonunda aramıza yeni katılan arkadaşlar ile hep birlikte Nazilli Belediye sporumuzun geleceğini inşa edeceğiz ve en başta da temelimizi sağlamlaştıracağız. Sorumlu Yönetici arkadaşlarımızın beraber olduğumuz süreçte yaptıkları çalışmalar göz ardı edilemez, hepsinin emeklerine sağlık. Hep beraber yaptığımız bu işlerle ilerleyen süreçte ne kadar doğru adımlar attığımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.



İstişare ve değerlendirme yapılan kahvaltı programı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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