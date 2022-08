Başkan Atabay; “Saldırılar bizi yıldıramaz, kanunsuzluğa geçit vermeyeceğiz”

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Hacıfettahoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Atabay, "Zabıta müdürümüzün durumu iyi. Biliyorsunuz bize karşı yapılan bu menfur saldırıların hiçbirisi bizim görev yapmamızı engellememiş ve engelleyemeyecektir. Didim'de ranta geçit vermeyeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, bugün sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte evinden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahısların saldırısı sonucu yaralanan Hacıfettahoğlu, hastaneye kaldırıldı. Açılan 5 el ateş sonucu vücuduna 3 mermi isabet eden Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hain saldırı sonrası ilk açıklama Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Didim Belediyesi Hizmet Binası'nda basın açıklaması yapan Başkan Atabay, "Maalesef saat 08.30 sıralarında belediyemiz zabıta müdürümüze kalleşçe ve kahpece menfur bir saldırı oldu. Müdürümüze tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adalete güvenimiz tam" dedi.

Müdür Hacıfettahoğlu'na karşı düzenlenen saldırıyı kınayan Başkan Atabay, geçmişte kendisine ve belediye görevlilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak bu olayların görevlerini yapmalarına engel olmayacağını vurguladı. Didim'de ranta karşı sürdürülen mücadelenin güçlenerek devam edeceğini söyleyen Başkan Atabay, "Bu saldırı, düzeni korumak için mücadele eden resmi belediye görevlilerine yapılan ne ilk ne de son saldırıdır. Bu mücadele, rant elde etmek için şehrin her tarafına saldıran insanlarla şehrin kolluk kuvvetlerinin yaptığı mücadeledir. Tabii ki bu işlerin çözümü bu değildir; insanlara pusu kurarak, saldırarak, ateş ederek hatta öldürerek veya öldürmeye teşebbüs ederek hiç kimseyi korkutamazlar. Bu ülke demokrasi ile yönetilen, kanunlarla şekillendirilmiş, bu yaşam tarzını benimsemiş laik bir cumhuriyet, laik bir devlettir. Bize karşı yapılan bu menfur saldırıların hiçbirisi bizim görev yapmamızı engelleyemez. Biz yetkimizi kanunlardan, gücümüzü halktan alıyoruz ve şekillendirilmiş bir çerçeve içerisinde yaptığımız görevimizi bugüne kadar yaptık, bugünden sonrada yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçmişte de şahsım dahil olmak üzere birçok arkadaşımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, daha evvelden yine zabıta müdürümüze ve zabıta görevlilerimize bu ve buna benzer saldırılar oldu ama biz görevimizi yapmaya aynı kararlılıkla ve aynı azimle devam ediyoruz, görevimizi bir başkasına devredene kadar da devam edeceğiz. Bizden aldıkları bayrağı eminim ki onlarda aynı şekilde, aynı titizlilikle taşımaya devam edeceklerdir" diye konuştu.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olay hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Atabay, "Emniyet müdürümüz ile görüştüm, kamera kayıtları var elde, gerek sokaktan gerekse de zabıta müdürümüzün oturduğu evden sabit kameraralardan kayıtlar var, çalışmalarına devam ettiklerini söylediler, fail veya failler en kısa süre içerisinde yakalanıp adalete teslim edilecektir. Bizim adaletten isteğimiz şudur; bu tip olayları münferit olaylar olarak görmeyip yapılmış ve devam edecek olaylar şeklinde düşünülüp halkın menfaatine çalışan insanların bir nebze korunabilmesi ve kendini daha güçlü hissedebilmeleri için gereken cezanın titizlikle verilmesidir. Adalete her zaman güveniyoruz. Her zaman söyledik; bu görevleri yaparken adaletten başka güvenebileceğiz, sığınabileceğimiz bir nokta yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, biz buna inanıyoruz. Failin veya faillerinde yakalanıp en kısa süre içerisinde yargılanmalarını ve hüküm giymelerini istiyoruz. Tabii ki söz adaletindir ama bizim isteğimiz bu doğrultudadır, kamunun vicdanı da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Başkan Atabay, açıklamasını şu ifadeler ile sonlandırdı;

"Müdürümüz ile hastanede görüştüm. Çok kısa bir mesafeden ateş edilmiş ve yanında çocuğu varken yapılmış bu iş. Bu da ayrı bir vicdansızlık. Bir ayağında 2, öbür ayağında 1 kurşun yarası var. Hastaneden ve başhekimimizden aldığımız bilgiye göre hayati tehlikesi yok. Kendisi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, orada kontrolden geçirilecek ve büyük ihtimalle hassas bir ameliyat gerekecek. Bir kez daha müdürümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.