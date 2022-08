Başkan Atabay: “Doğrudan bir tehdit söz konusu değil”

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrasında hastaneye gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, doğrudan bir tehdidin olmadığını ifade ederek “Dileğimiz, failin en kısa sürede yakalanması” dedi.



Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, bugün sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte evinden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın saldırısı sonucu yaralanan Hacıfettahoğlu, hastaneye kaldırıldı. Açılan 5 el ateş sonucu vücuduna 3 mermi isabet eden Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Hain saldırı sonrasında Hacıfettahoğlu’nu kaldırıldığı ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyarete gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Atabay; “Sabah saatlerinde bir pusu kurularak zabıta müdürü arkadaşımıza menfur bir saldırı oldu. Şuan için kimin yaptığını veya kimlerin yaptığını bilmiyoruz ama kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği tespit edildi. Dakikası dakikasına bu görüntüler saldırı ile uyuyor. Sanıyorum emniyet bunun üzerinden yürüyerek gereken tahkikatı yapıyor ve en kısa zamanda da faili ve arkasındakileri bulacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşımızın sağlık durumu genel olarak iyi ama her iki ayağına da kurşun girdiği için kırıklar var. Hastanemizdeki hocalarımız gerekli tetkikleri yapıyorlar ama ilk aldığımız verilere göre herhangi bir hayati tehlikesi yok. Tabiki önemli bir olay, önemsenmeden geçiştirilebilecek bir olay değil. Yapılış şekli ve düşünce tarzı ile itibariyle çok kötü bir olay. Kanunun çizgisi dışına çıkan herkes, yetkilerimiz dahilinde Didim için söylüyorum karşısında bizi bulur, emniyeti bulur ve en sonunda adaleti bulur. En kısa sürede de bu failin veya faillerin yakalanıp gerekli cezaları alacağını ve bundan sonra da olabilecek bu tip meşru olaylara da emsal olacağını düşünüyorum. Biz hiç kimsenin kanunlar çerçevesindeki hakkını kullanmasını asla engellemedik. Öyle bir yetkimiz de yok öyle bir düşünce yapımız da yok. Ama başkalarının haklarını gasp etmeye kalkan insanlara karşı da kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde mücadelemizi devam ettiriyoruz, ettireceğiz de. Asla bizi yıldıramayacaklar. Dileğimiz en kısa zamanda emniyetimizin bu faili meçhul bırakmaması ve bir an evvel yakalayarak adalete teslim etmesidir” dedi.



“Doğrudan bir tehdit söz konusu değil”

Olayın, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun 2 yıl önce pazar yerinde bıçaklanması ile bağlantılı olup olmadığı yöndeki soruları da yanıtlayan Başkan Atabay; “Şuan bu tip konularda bir fikir yürütmeyeceğim. Çünkü henüz soruşturma aşamasında bile değil, fail yakalanmadı ama her şey olabilir” dedi.



Son günlerde zabıta müdürü veya kendisine yapılan tehditlerin olup olmadığını yönündeki soruyu yanıtlayan Başkan Atabay; “Didim gibi Ege kasabaları sezonluk yerler olduğu için hem tatilciler tarafından hem de kalabalıktan ticari anlamda yararlanmak isteyenler gibi birçok insan Didim’e geliyor. Kısa süre içerisinde cereyan eden bir sektör ama direk bir tehdit almadık. Dediğim gibi çizginin dışına çıkmak isteyen gruplar var onlarla da mücadelemiz hukuk çerçevesinde devam ediyor. Onlardan birisi olabilir muhtemelen” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.