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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı öğrencilerin YKS tercihlerine büyükşehir desteği

İHA

Aydınlı öğrencilerin YKS tercihlerine büyükşehir desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih döneminde öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmeti veren tercih tırı, öğrenciler ile uzman rehber eğitmenleri bir araya getiriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ardından tercih aşamasına geçen Aydınlı öğrenciler, doğru tercihte bulunabilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmeti verdiği tercih tırını tercih ediyor.

Tercih tırı Atatürk Kent Meydanı’nda
Öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için her yıl danışmanlık hizmeti veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da uzman rehber eğitmenler ile gençleri bir araya getirdi. Atatürk Kent Meydanı’nda yer alan tercih tırına gelen öğrenciler ve aileleri, üniversite tercihlerini nasıl yapacaklarına dair akıllarındaki soru işaretlerine bu görüşmeler ile son veriyor.

Başkan Çerçioğlu öğrencileri tercih tırına davet etti
Öğrencilerin doğru tercih yapmak için uzman eğitmenlerden destek alması gerektiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı’nda hizmet veren tercih tırına tüm Aydınlı öğrencileri davet etti.

“Buraya gelip yardım aldığım için birazcık da olsa ferahladım”
Sınava ilk defa giren ve doğru tercihte bulunabilmek için tercih tırını ziyaret eden Özge Kayhan, “Evde düşünüyordum, tek başıma çok sıkıntılıydı. Buraya gelip yardım aldığım için birazcık da olsa ferahladım. Öğretmenlerimiz çok ilgilendi. Puanım yapabileceğim en iyi sıralamaları öğretmenimiz gösterdi. Bir liste oluşturdular ve gerisini de bana bıraktılar” dedi.

“Biz onlardan daha heyecanlıyız”
Kızına destek olmak için tercih tırına birlikte geldiğine belirten Bülent Poyraz, “Bir vatandaş olarak bu hizmet mükemmel bir şey. Öğrencilere yardımcı olunuyor. Ben de kızım için geldim. Biz onlardan daha heyecanlıyız. Özlem hanım bizim ve öğrencileri için güzel bir şey yapıyor. Başarılarının devamını dileriz” şeklinde konuştu.

“Özlem Başkanımız düşünerek hareket ediyor”
Kızının sınav tercihinde yardımcı olmak ve ön bilgi almak için tercih tırını ziyaret eden Nurhayat Kezal “Bilmediğimiz konularda danışıyoruz, öğreniyoruz. Biz veliler için belediyenin ücretsiz, kolay, ulaşılabilir ve iyi bir desteği, bence çok önemli. Özlem Başkanımız düşünerek hareket ediyor. Yapılabilecek olanı yaptığını, yapılabilecek bir şey var ise de yapacağını düşünüyorum” diyerek düşüncelerini ifade etti.

“Öğrencileri tercih tırımıza bekliyoruz.”
Öğrencilere yardımcı olmak için puan, sıralama ve bölüm dengesinin önemine vurgu yapan rehberlik ve danışmanlık öğretmeni Seda Ögüt, “Danışmaya gelen öğrencilerimiz çok memnunlar. Çünkü bu yıl puanlar ve sıralamalarda farklı bir oluşum gerçekleşti. Puanlar yükseldi ve sıralamalar düştü. Öğrenciler de tercih yaparken tek başına karar veremiyor. Öğrencileri tercih tırımıza bekliyoruz” dedi.

Tercih tırı 5 Ağustos’a kadar 09.0018.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda tüm öğrencilere hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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