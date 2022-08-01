Efeler’de tandır festivali yapılacak

2017 yılında Efeler Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili alınan Dalaman Tandırı’nın ülke genelinde tanıtılması için 2223 Ekim tarihlerinde Dalama Tandır Festivali düzenlenecek.



Efeler Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısının birinci oturumu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşülürken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Dalaman Tandır Festivali’nin düzenlenmesi oldu.



2017 yılında Efeler Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili alınan Dalaman Tandırı’nın ülke genelinde tanıtılması için 2223 Ekim tarihlerinde Dalama Tandır Festivali’nin düzenlemesi ile ilgili görüşülen gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.



“Zabıtaların fazla mesai ücreti arttı”

Toplantıda Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenen maktu fazla mesai ücretleri de görüşüldü. 2022 yılı içerisinde 667 TL olarak ödenen fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılmasına dair gündem maddesi oy birliği ile karar verildi. Buna göre ödenecek olan fazla mesai ücreti 667 TL’den bin 80 TL’ye yükseldi.

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