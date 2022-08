Başkan Ömer Günel: ‘Kardeşlik hukukunu bozmamak gerekiyor’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı. İftarda konuşan Başkan Ömer Günel, “Öncellikle Muharrem ayının tüm Alevi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Barışı, sevgiyi ve birlikteliği vurguladığımız bu ayın başlangıcında cemevlerine yapılan saldırıların tamamıyla provokasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar düzenlendi. İftar yemeğine Başkan Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde uzun bir aradan sonra tamamlanan Kuşadası Cemevi’ndeki iftarda barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Alevi hemşehrilerinin Muharrem orucu iftarına eşlik etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Öncellikle Muharrem ayının tüm Alevi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah duaları kabul olur. Biz Muharrem ayında barış, kardeşlik ve sevginin tüm dünyaya hakim olmasını diliyoruz. Böylesine bir ayın başlangıcında cemevlerine yapılan saldırıların tamamıyla provokasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu alevilerin sabrını denemenin bir yöntemi oldu. Tam barışa, sevgiye ve birlikte yaşamaya ihtiyacımızın olduğu dönemlerde bu tür olayların yaşanması her zaman bir amaca hizmet ediyor. Toplumu ayırmak ve ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Kardeşlik hukukunu hiç bozmamak gerekiyor. Ben ülkemize bir an önce huzurun ve barışın hakim olmasını diliyorum” dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ise, “Saldırıların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Muharrem ayının başlangıcında toplumun nabzını ölçmek istiyorlar. Bu saldırı sadece bize değil toplumun bütün kesimine yapılmıştır. Her ne olursa olsun Aleviler olarak biz provokasyona gelmeyeceğiz. Başkanımız Ömer Günel’e bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

