Vali Aksoy ve Başkan Kaplan Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Mahallesi Şehit Jandarma Er Barış Uçar Sosyal Tesislerinde Belediye tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Atatürk Mahallesinde verilen iftar yemeğinde buluştu. Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Zaynık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılırken, katılımcılar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.



İftara katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıtımında bulunan Vali Aksoy, Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan, vatandaşlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Alevi hemşerileri ile birlikte iftar yapan Başkan Kaplan, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.



Başkan Kaplan iftarda yaptığı konuşmada, kutsal günlerin birlik ve beraber açısından önemli olduğuna dikkat çekerek ‘ Bugün, Muharrem ayı dolayısıyla sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde olmak istedik. Bizleri yalnız bırakmayan valimiz Hüseyin Aksoy’a teşekkür ediyoruz. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Muharrem ayı Peygamber’imizin hicreti esas alınarak hicri yılbaşı kabul edilen aydır. Muharrem ayı aşure ayıdır. Muharrem ayı bizlere, Kerbela’yı hatırlatan aydır. Barışın, kardeşliğin, birliğin günü olan Muharrem ayının bereket ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Cenabı Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” ifadelerini kullandı



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan konuşmasında ayrıca, Ankara’da 5 cemevine yapılan saldırıyı kınayarak, “Hiçbir saldırının bizlerin birlik ve beraberliğini bozmaya gücü yetmez. Muharrem ayı içerisinde birlik ve beraberliğimizin artığı bir zamandayız. Yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı. Cemevlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleşen saldırıları şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Muharrem ayı iftarına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’da yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik konusuna değinerek “Muharrem ayı münasebetiyle sizlerle birlikte oruç açma mutluluğunu bu yıl bir daha yaşadık. Geçtiğimiz yılda Allah nasip etmişti ve sizlerle birlikte olmuştuk, bu yıl da birlikte olma fırsatı bulduk. Ben özellikle Belediye Başkanımıza böyle bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, muhtarımıza bütün katkı veren bütün kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel günlerde birbirimizi daha iyi anlamak, birlik ve beraberliğimizi daha üst noktalara taşımak açısından önemli ve anlamlıdır. Bugün sizlerin bu özel gününde bende Aydın Valisi olarak sizlerle beraber olmak istedim. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Muharrem ayınız hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.