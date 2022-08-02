Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal, değerlendirmelerde bulundu. Birinci etap kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade eden Öcal, "Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere kulüp başkanı Ünal Önal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Şu anda takım olma yolunda önemli adımlar attık. Futbolcularımız özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdı. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Nazilli'de kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-08-02 11:17:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.