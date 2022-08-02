Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da antik kent ve sit alanlarındaki kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 1. Derece Sit Alanı olan Değirmendere Tepe mevkiinde 5 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 5 şahıs kaçak kazı yaparken suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan 1 adet tulum, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 3 adet gaz maskesi, 7 adet fitre, 2 adet el feneri, 2 adet kafa lambası, 7 çift iş eldiveni, 2 paket pil, 10 adet mum, 1 adet keser, 1 adet 2 metre kılavuz çubuğu, 1 adet murç, 1 adet demir kazı çapası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.