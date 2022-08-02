Koçarlı Cemevi projesi hayata geçiyor Vali Aksoy “Devletimizin imkanlarını sonuna kadar kullanacağız ve kullandıracağız”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Atatürk mahallesinde Cemevi yapılması için kamulaştırılan arsayı ve projeyi inceleyerek bilgi aldı.



Muharrem ayı dolayısıyla Koçarlı Atatürk mahallesinde düzenlenen iftara katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, iftar sonrası Koçarlı Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte hayata geçireceği Cemevi Projesi alanında inceleme yaptı. Vali Aksoy’a Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan eşlik etti.



Başkan Kaplan, Vali Aksoy’a Cemevi Projesi hakkında bilgi verirken, projenin hazırlanarak ihaleye hazır hale getirildiğini, devam eden proje çalışmalarının bitmesi, Vali Aksoy’un onayı ile birlikte kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını ifade etti.



Koçarlı Atatürk Mahallesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla geçtiğimiz yıl düzenlenen iftar yemeğine katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan cemevi talebinde bulanan vatandaşların talebine duyarsız kalmayan Vali Aksoy ve Başkan Kaplan bu yıl ki iftarda ise talepte bulunan vatandaşlara, cemevi yapılacak olan arsanın kamulaştırıldığını, projesinin hazırlandığını ve kısa zaman sonra ihaleye çıkılarak inşaata başlanacağı müjdesini verdi.



Başkan Kaplan, yapılacak olan Cemevi projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Proje için Koçarlı Belediyesi olarak mahalle sakinlerinden Kazım Karayiğit'e ait 600 metrekare genişliğindeki bir arsayı kamulaştırıldığını hatırlatarak, “Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin bizlerden cemevi talebi olmuştu. Proje de sona gelindi, cemevi Atatürk Mahallesi ve Koçarlı'ya hayırlı olsun. Aydın Valiliğimiz ile birlikte yapacağımız projemiz için devam eden proje çalışmalarımızın bitmesi ile birlikte ihaleye çıkacağız. Vatandaşlarımızın önemli bir talebini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Aydın Valimiz sayın Hüseyin Aksoy’a teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Kaplan ayrıca, “Çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel ve modern cemevlerinden birini hayata geçireceğiz. Yapacağımız Cemevi birçok kültürel hizmetin yapılabilmesine de cevap verecek. 2 katlı olacak olan cemevinde zemin katta yemekhane, yönetici odası, morg, cenaze yıkama odası, tuvaletler bulunacak. 1. Katta ise cem salonu, misafir yatak odası, teras bulunacak. Ayrıca bahçe bölünde ise kurban kesim alanı ve oturma alanları yer alacak” diye konuştu.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri yapmaya gayret ediyoruz. Devletimizin imkanlarını sonuna kadar kullanacağız ve kullandıracağız. İmkanlarımız dahilinde bu projeye çözüm üreteceğiz. Proje bu noktaya kadar geldi, bizde inşallah bundan sonrasını tamamlayacağız” dedi.

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