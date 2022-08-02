Çekirdek paketindeki metamfetamine 2 tutuklama

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Tülay AKSAY/KUŞADASI(Aydın),(DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otogarda durdurulan 2 kişi, ellerindeki çekirdek paketinde toplam 99,54 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Otogarı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin kimlik sorgulamalarından S.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerleri ve çantalarında arama yapıldı. Aramada S.K.'nin elindeki çekirdek paketinde 99,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-08-02 17:51:49



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