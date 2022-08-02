Aydın Polisevi'nde yangın paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan polisevinde çıkan yangın panik oluşturdu.



Yangın, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde bulunan Aydın Polisevi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisevinin mutfak bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yoğun dumanların çıktığını fark eden polisevi personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın polisevi ve çevresinde kısa süreli paniğe yol açarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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