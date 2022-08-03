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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke İlçe Tarım’dan, kırmızı örümcek ve yeşil sinek uyarısı

İHA

Söke İlçe Tarım’dan, kırmızı örümcek ve yeşil sinek uyarısı

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, pamuk üreticilerini kırımızı örümcek ve yeşil sinek zararlılarına karşı uyardı.

Türkiye’nin pamuk ambarı Söke Ovası’nda, pamuk bitkisi çiçeklenirken boy göstermeye başladı. Söke İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü de arazide pamuk ekili arazilerde kontrollerine devam ediyor. Uzman ekiplerce yapılan kontrollerde pamuk ekili alanlarda kırmızı örümceğin yoğunlaşmaya başladığı ve yeşil sinek zararlısı ile de mücadele gerektiğiniz gözlemlendiği ifade edildi.
Yapılan tespitler sonunda uyarıda bulunan Söke İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü; “Üreticilerimizin pamuk ekili tarlalarını bu günlerde yakından gözlemlemelerini zararlı yoğunluğu varsa zirai mücadele yapmalarını tavsiye ederiz” açıklaması yaptı.

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