Kuyucak’ta spor faaliyetleri bitmiyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kurumların ortaklaşa çalışmasıyla spor faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, yaz spor okullarında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kuyucak Kaymakamlığı, Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyucak Müftülüğü’nün ortaklaşa çalışmasıyla Kuyucak’ta spor etkinlikleri yaz aylarında da devam ediyor.

Kuyucak’taki kurumların ortaklaşa çalışması ilçedeki sportif başarıyı artırdı. Yüzlerce çocuk Kuyucak Atatürk Spor Salonu, Kuyucak Gençlik Merkezi, Pamukören ve Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde spor kursu görüyor.

Kuyucak’ta voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, karate, atletizm, jimnastik, oryantiring ve yüzme kursları devam ediyor. Birçok branşın aktif olduğu Kuyucak’ta sportif başarı artarak devam ediyor.

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