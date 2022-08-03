Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her sabah gerçekleştirilen spor faaliyeti ile Aydınlılar güne zinde başlıyor.



Aydın’da vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ücretsiz sağlıklı yaşam programları devam ediyor. Vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları ve hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilirken, Adnan Menderes Stadyumu’nda düzenlenen spor faaliyetlerine katılan Aydınlılar ise güne zinde başlıyor.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “7’den 70’e herkesin uğrak noktası olan Adnan Menderes Stadyumumuzda, Aydınlı sporseverler güne step aerobik sporu ile zinde başlıyorlar” ifadeleri yer aldı.



Eğitimler, hafta içi her gün sabah 07.00 08.00, 08.00 09.00 olmak üzere 2 grup, akşamüzeri 19.00 20.00, 20.00 21.00 saatleri olmak üzere 2 grup şeklinde uzman antrenörler tarafından gerçekleştiriliyor.

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