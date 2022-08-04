Traktör şarampole yuvarlandı; sürücüsü yaralı, eşi öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN,(DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, şarampole düşen traktörün sürücü Özcan Sugötüren (36) yaralandı, yanındaki eşi Gülsüm Sugötüren (29) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kırsal Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkinde meydana geldi. Tarlasından dönen Özcan Sugötüren, arkasında römork su tankeri takılı 09 UP 320 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini yokuştan inerken kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada bir zeytin ağacına çarparak duran traktörün sürücüsü Özcan Sugötüren yaralanırken, yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi Gülsüm Sugötüren, yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, eşinin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2022-08-04 17:04:09



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