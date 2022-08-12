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Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 3 tutuklama

DHA

Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 3 tutuklama


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun otomobiline bineceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıkıp, otomobiline bineceği sırada kar maskeli 1 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hacıfettahoğlu, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENEDİ
Polis, saldırı sonrası iş yerlerindeki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini saatlerce incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet Ali Soyvural'ın olay öncesi bir otelde kaldığı ardından takibe aldığı zabıta müdürüne saldırıyı gerçekleştikten sonra motosikletle aynı otele geri döndüğü tespit edildi. Şüpheli Soyvural'ın daha sonra Cemal Taşdemir'e ait otomobille kendisine yardım ettiği öne sürülen Enes Akın'ı da alarak İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Polis, Soyvural ve Akın'ın İstanbul Silivri'de bir villada kaldıklarını da belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 9 Ağustos'ta söz konusu villaya ortak operasyon düzenlenip, Soyvural ve Akın yakalandı. 2 şüpheli Didim'e getirildi.  Şüphelilerin verdiği bilgilerden yola çıkan polis bir gün sonra Didim'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, şüpheli otel sahibi Ahmet O. ve akrabası Mehmet O., Cemal T. ve Mehmet Göçebe'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Ali Soyvural, Enes Akın ve Mehmet Göçebe tutuklanırken, Ahmet O., Mehmet O. ve Cemal T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-08-12 18:46:27

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