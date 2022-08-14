Kuşadası Körfezi'nde deprem (3)

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PARKLARDA BEKLEDİLER

Aydın´ın Kuşadası ilçesinde depremin ardından halk, evlerinden dışarıya çıktı. Bir süre evlerine giremeyen Kuşadalılar, parklarda ve deniz kenarında bekledi.Tülay AKSAY/ Kuşadası(AYDIN),(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-08-14 08:38:57



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