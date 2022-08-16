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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'ın kuru incirinde 75 bin ton rekolte beklentisi

DHA

Aydın'ın kuru incirinde 75 bin ton rekolte beklentisi


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN Ticaret Borsası'nca (ATB) sezonun ilk kuru inciri, temsili olarak 350 TL'den alındı. Bu yıl 75 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini belirten İl Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Geçen yıl kuru incirin belirlenen toptan kilo fiyatı, 31 liraydı. Bu yıl ise üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı piyasada 50 liranın üzerinde bir fiyat bekliyoruz" dedi.
Sezonun ilk kuru inciri, Aydın Ticaret Borsası'nca yapılan törenle teslim alındı. 14 üreticinin 195 kilo kuru incir teslim ettiği Ticaret Borsası, ürünü temsili olarak 350 TL'den aldı. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan incir alımına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ATB Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem ile incir üreticileri katıldı.
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, "Aydın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi incir üreticisidir. Dünyanın en iyi incirine sahibiz. Aydın Ticaret Borsası olarak bugün sezonun ilk incirin temsili olarak almaktayız. 14 üreticinin kuruttuğu 195 kilo kuru inciri kilosu, 350 liradan temsil olarak aldık. Geçen yıl 71 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise Aydın'daki borsaların tescili 75 bin tonun üzerinde olur. Aydın'da 75 ton, Türkiye'de ise tescilli rekoltenin 90 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Geçen yıl kuru incirin belirlenen toptan kilo fiyatı, 31 liraydı. Bu yıl ise üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı piyasada 50 liranın üzerinde bir fiyat bekliyoruz" dedi.
Vali Hüseyin Aksoy ise "Aydın ili özellikle incir üretiminde dünyada sayılı kentlerden. Türkiye'nin yaş incir üretiminin yüzde 57'si, kuru incirin ise üretiminin yüzde 85'i Aydın'da üretiliyor. Dünyanın da yüzde 60 kuru inciri yine Aydın'da üretilmektedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-08-16 14:33:54

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