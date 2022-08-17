Efeler 09 özel maçta dağıldı

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AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alacağı sezona Afyon kampında hazırlanan Efeler 09 SFK, özel maçta 1'inci Grup temsilcisi 1922 Konyaspor'a 5-1 gibi farklı skorla yenildi. Kampta daha önceki hazırlık maçlarının aksine kötü bir performans sergileyip sahadan farklı mağlup ayrılan Aydın temsilcisinin tek golünü 75'inci dakikada Furkan attı. Efeler, kamptaki son hazırlık maçını yarın Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayıp cuma günü Aydın'a dönecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-08-17 12:26:57



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