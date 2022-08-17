Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, gece yarısı lastik bot içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, önceki gün, saat 02.35'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) söz konusu lastik botu durdurdu. Bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-08-17 14:49:45



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