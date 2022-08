Kuşadası´nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.20´de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 can salı içerisindeki toplam 114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-08-18 07:50:37



