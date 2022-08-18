Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Köşk ilçesinde, dün atla birlikte Büyük Menderes Nehri´ne girdikten sonra suyü düşen Sıtkı Can Eroğlu (18) için bugün dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dalama Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri´nde meydana geldi. Atla gezintiye çıkan Sıtkı Can Eroğlu, iddiaya göre atı sulamak için Büyük Menderes Nehri´ne girdi. Eroğlu, eyerin kayması sonucu atın üzerinden nehre düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre düşen Eroğlu tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bugün Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçların gelmesiyle arama çalışmalarına devam edildi. Tüm aramalara rağmen Eroğlu bulunamadı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-08-18 20:42:31



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