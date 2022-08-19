Söke´de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-08-19 00:14:30



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