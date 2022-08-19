Efeler 09 özel maçta Ayvalıkgücü'nü geçti

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AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'deki iki yeni Ege temsilcisini Afyonkarahisar kampında karşı karışa getiren özel maçta Efeler 09 SFK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Efeler'in gollerini İshak, Umut Kaya ve Adnan attı. Aydın temsilcisi bu mücadeleyle kampı noktalayıp kente döndü.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-08-19 11:00:51



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