26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Edip Coşkun´un (60), 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa T.'nin (26), para meselesi yüzünden çıkan tartışmada Coşkun'u kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Karapınar Mahallesi'nde yaşayan, evli, 2 çocuk babası emekli çiftçi Edip Coşkun, 24 Temmuz günü motosikletiyle evden çıktı. Eve dönmeyen Coşkun´a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Coşkun´un bulunması için çalışma başlattı, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Arama çalışmaları sürerken, dün akşam jandarmaya, mahalledeki sulama kanalında bir motosiklet ve ayakkabı görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekibin yaptığı aramada Edip Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede Coşkun'un sırtından tüfekle vurulduğu belirlendi.

Edip Coşkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nin morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, bölgede güvenlik kamerası görüntülerinden ve telefon görüşmelerinden yola çıkarak Coşkun'un en son görüştüğü Karapınar mahallesi muhtarının oğlu Mustafa T.'yi gözaltına aldı. Mustafa T., sorgusunda suçunu itiraf edip, Coşkun'u aralarındaki para meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Mustafa T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN

2022-08-19 12:14:51



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