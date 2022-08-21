Otomobilinde 20 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobide yapılan aramada gizli bölmeler yerleştirilmiş 20 tabanca ve 20 adet mermiyle yakalanan Serdar Büyükyapıcı (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmasıyla silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin içinde bulunduğu bir otomobil, dün, gece takibe alınıp durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Otomobili sürücüsü Serdar Büyükyapıcı ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Büyükyapıcı, 'silah kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2022-08-21 18:30:49



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