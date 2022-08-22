JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı

DHA

JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali (JES) kurulması planlanan alanda iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını duyanlar, duruma tepki gösterip, çadır kurdu. Jandarma, olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi aldı.
Köşk ilçesi kırsal Mezeköy Mahallesi'ne 3 kilometre mesafede jeotermal enerji santrali kurulması için geçen yıl çalışma başlatıldı. Geçen 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çalışma yapılacak arazide kamulaştırma yapıldı. Ardından da 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli değildir' kararı çıktı. Mahalleli ise avukatları aracılığıyla şirkete dava açtı. Dava süreci devam ederken, firmanın iş makineleriyle alanda çalışma yapacağını duyan mahalleli, girişte çadır kurdu. Jandarma, eylem yapmaya başlayan mahalleli ile firma çalışanları arasında yaşanabilecek olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi aldı.
'DAVA SÜRECİNİ YOK SAYIYORLAR'
Dava süreci hakkında bilgi veren mahallelinin avukatlarından Leyla Biçer, "Burası tarım arazisi ve sulak alanlara yakın bir yer. Bir santral kurulması aslında yasaktır. 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma kararı çıkmış. Buna istinaden burada işlemler başladı. 'ÇED gerekli değildir' diye karar çıkarıldı. Bu nedenle santral için çalışma başlatıldı. Biz de Aydın Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte kararnamenin iptali için dava sürecini başlattık. Açılan dava süreçleri devam ediyor. Şu andaki durum fiili olarak hukuk tanımazlıktır. Şirket yetkilileri hukuku ve dava sürecini yok sayarak burada hızlıca bir santral kurulmasını istiyor. Köylüler de buna karşı burada direnmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.
'KANIMIN SON DAMLASINA KADAR BURADAYIM'
Jeotermal santralinin kurulmasını istemediklerini dile getiren mahalleli Huriye Muti (77), "Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Arazide ekili olan meyve ağaçlarını yıllarca uğraşıp, yetiştirdim. Evlerimiz yakında. Çocuklarımızın, torunlarımızın zehirlenmesine nasıl izin vereyim? Yeşilin ve doğanın ölmesini istemiyoruz. Başka yerde yapsınlar, kesinlikle istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN
2022-08-22 17:41:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı
YEREL HABERLER Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı
Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor
YEREL HABERLER Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor
Aydın'da silah kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da silah kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı
Otomobilinde 20 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 20 tabancayla yakalanan şüpheli ...
Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi
Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır ...
Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 ...
Aydın’da YKS'de dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da YKS'de dereceye giren öğrenciler için ödül ...