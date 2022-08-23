Efeler 09 SFK taraftarla buluştu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, yaklaşık 1 aylık kamp sürecinin ardından Adnan Menderes Stadı'nda taraftarıyla buluştu.

Sezon hazırlıkları kapsamında statta yapılan antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarla takıma moral verdi. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlarken, idman sonrası yeşil-beyazlılara baklava ikramında bulundu. Efeler 09, sezon açılışı kapsamında 27 Ağustos Cumartesi günü Adnan Menderes Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydın Yıldızspor ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Taraftara açık oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-08-23 12:14:27



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