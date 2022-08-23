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Ağaca ve uyarı levhasına çarpan, kasksız motosikletli kurtarılamadı

DHA

Ağaca ve uyarı levhasına çarpan, kasksız motosikletli kurtarılamadı


Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, refüjdeki ağaca ve uyarı levhasına çarpan motosikletteki kasksız sürücü Eyüp Çelik (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Can Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik'in kullandığı 09 AHD 520 plakalı motosiklet, kontrolden çıkınca önce refüjdeki ağaca ardından uyarı levhasına çarptı. Kasksız olan motosiklet sürücüsü Çelik, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Çelik'in acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-08-23 13:51:04

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