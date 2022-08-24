Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde sosyal medyadan sahte kadın profilleri oluşturup, kandırdıkları kişileri gasbeden suç çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler sonrası bir suç çetesinin sosyal medyadan sahte kadın profilleri oluşturup, kandırdıkları kişileri Orta Mahalle'deki evlere davet edip, gasbettiklerini belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde belirtilen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K., E.P., T.T. ve T.U. tutuklanırken, T.A. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-08-24 18:42:29



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