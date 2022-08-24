Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu

DHA

Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Sütunlu Cadde bölümünde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, yazıtların antik kent tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.
Nysa Antik Kenti'nde Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde'de M.S. 2'nci yüzyılda Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen ve ağırlıkları 2'şer tonu bulan yazıtlar bulundu. Yazıtların Roma döneminde Sütunlu Cadde'nin yapımına katkıda bulunan hayırseverleri ve kentin ileri gelenlerini onure etmek için düzenlendiği belirtildi. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Sütunlu Cadde'de şu ana kadar 12 adet yazıt bulunduğu dile getirip, bulunan yazıtların Nysa Antik Kenti'nin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
1800 YILLIK ONURLANDIRMA YAZITLARI
Kazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, yazıtların yaklaşık 1800 yıllık olduğunu belirterek, "Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olarak bilinen Sütunlu Cadde'de kazı çalışmaları devam ediyor. Doğu ve batı kısmından geçen 9,5 metre genişliğinde mermer kaplamalı oldukça süslü bu Sütunlu Cadde Roma döneminde M.S. 2'nci yüzyılda kentin ana aküsü olmuş. Bu caddede yürüttüğümüz kazılarda çok sayıda yazıt bulundu. Bu yazıtlar Nysa tarihini anlamamız için önemli, çoğunluğu onurlandırma yazıtlarıdır. Kente hizmet etmiş önemli insanlara yazılmıştır. En son bulduğumuz yazıtta ise kente buğday verdiği için heykelleri diktirilmiştir. Bu yılki kazılarda ise 2 onurlandırma yazıtı ortaya çıktı. Bu vesile ile önemli bulgu ve yazıtlara ulaşmış olduk" dedi.
'NYSA'NIN TAM KALBİNE DOKUNUŞ YAPILDI' 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Nysa Antik Kent kazıları yaklaşık 220 hektarlık bir alana yayılıyor. 12 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Son 2 yılda yapılan çalışmalarda Nysa'nın tam kalbine dokunuş yapıldı. Burada bulunan yazıtlar kent tarihini aydınlattığımızı gösterdi. Bilimsel açıdan çok önemli bir yer. Aynı zamanda turizm potansiyelini de oluşturmaya başladı. Sütunlu Cadde'nin eşsiz butik havası başka bir antik kentte bulabileceğiniz ve görebileceğinizden çok daha ciddi iklim atmosferi yansıtıyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle Sütunlu Cadde'nin turizm sektöründe önemli bir aktör olacağını düşünüyorum." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN
2022-08-24 19:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan ...
Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbeden 4 ...
Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu
YEREL HABERLER Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu
JES eylemi yapılan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER JES eylemi yapılan mahalleye giriş ve çıkışlar ...
"Afrodit'in kenti" FPV dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER "Afrodit'in kenti" FPV dron ile görüntülendi
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ...
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, basınla buluştu
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, basınla buluştu
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Ağaca ve uyarı levhasına çarpan, kasksız motosikletli kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ağaca ve uyarı levhasına çarpan, kasksız motosikletli ...
Efeler 09 SFK taraftarla buluştu
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK taraftarla buluştu
Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi
YEREL HABERLER Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi
Aydın'da jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterildi
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal sondaj çalışmalarına tepki ...
Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı
YEREL HABERLER JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı
YEREL HABERLER Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı
Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor
YEREL HABERLER Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.