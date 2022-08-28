Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan Cebeci
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk. 79 Anıl), Hüseyin, Ali, Emre, Bilal, Hakkı, Doğukan
AFJET AFYONSPOR: Anıl Alper, Eren, Mete, İsmail Hakkı, Şiyar (Dk. 90 Melih), Olcay, Muhammed Mustafa (Dk. 64 Uygar Mert), Yavuz Selim (Dk. 64 Berat), Kaan (Dk. 72 Ali), İlke (Dk. 72 Abdullah)
GOLLER: Dk. 29 Alim (Nazilli Bld) - Dk. 18 Alper (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Hüseyin (Nazilli Bld) Yavuz Selim, Alper, Şiyar, İsmail Hakkı, Mete (Afjet Afyonspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor'la yenişemedi: 1-1. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin 18'inci dakikada Alper'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada Alim'le karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-08-28 19:16:28
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