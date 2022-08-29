Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı

DHA

Nazilli'de maç sonu ortalık karıştı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kalırken, Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonu taraftar grupları arasında yaşanan gerginlik mücadeleye gölge düşürdü. İki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratların ardından stattan çıkan bir grup Nazilli taraftarı, deplasman tribününe yabancı madde attı. Afyonlu taraftarlar da tribündeki koltukları kırarak stat dışına ve saha içine fırlattı. Olaya anında müdahale eden Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçleri taraftar gruplarını sakinleştirdi. Afyonlu taraflar polis eşliğinde stattan ayrıldı. 
BAŞKAN ÖNAL: TRİBÜN VE SEYİRCİ OLAYLARI FUTBOLUMUZA YAKIŞMADI
Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Kendi sahamızda oynadığımız Afjet Afyonspor maçı ilk yarıda karşılıklı olarak atılan goller ile 1-1 sona erdi. Ancak maçın bitiminden sonra Afyonspor taraftarlarının futbol sahalarına yakışmayan çirkin küfürlü tezahürat yapmaları sonucunda çıkan tribün ve seyircia olayları futbolumuza yakışmadı. Özellikle Afyonspor taraftarlarının misafir olarak bulundukları taribündeki koltukları yerinden kopararak, parçalayıp saha içi ve dışına atmaları, demir korkulukları parçalamaları da hiç yakışmadı. Futbol sahalarında bunlar olmamalı. Tüm karşılaşmalar sahalarımızda centilmence oynanmalı. Statta meydana gelen binlerce liralık zararı kim karşılayacak. Yazıktır günahtır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olaylardan görüntüDHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-08-29 12:06:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor ...
Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1
YEREL HABERLER Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: ...
Aydınlı bisikletçiler, Kuva-yı Milliye Müzesine tur düzenledi
YEREL HABERLER Aydınlı bisikletçiler, Kuva-yı Milliye Müzesine tur ...
Karpuzlu'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Karpuzlu'da firari hükümlü yakalandı
Aydınlı bisikletçiler, 30 Ağustos turuna çıktı
YEREL HABERLER Aydınlı bisikletçiler, 30 Ağustos turuna çıktı
Trafikte tartıştığı güreşçinin "bel kündesi"yle yaralanan kişi hukuk mücadelesi başlattı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı güreşçinin "bel kündesi"yle ...
Nazilli Belediyespor ilk sınavda
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor ilk sınavda
Aydın’da Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivalinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.