Aydın´da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Murat GÜRKAN/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Yılmaz (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bozdoğan´ın Pınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bozdoğan istikametinden Nazilli yönüne giden Mehmet Yılmaz idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Y.S. yönetimindeki 20 PD 404 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Yılmaz, metrelerce sürüklendi. Kazaya gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücü Y.S. ifade için gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Murat GÜRKAN

2022-08-29 23:41:35



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