Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun ilk haftasında kadroya alınmayan takımın en eski ismi Fatih Üge, hazırlık maçındaki performansla göz doldurdu.

Altyapısından yetişip daha önce 2 farklı dönemde 8 sezon forma giydiği yuvasına geçen yıl devre arasında dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk hafta Afyonspor maçında 21 kişilik kadroya alınmadı. Fatih, hafta içinde tesislerde Yıldızspor'la oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atarak teknik direktör Taner Öcal'a, "Hazırım" mesajı verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-02 13:19:25



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