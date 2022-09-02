Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)



İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞ

Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın ölü bulunmasıyla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, ikilinin başlarından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Tabancanın ise cansız yatan Hasan Tan ile Hamide Saraç´ın ortasında olduğu öğrenildi. Tan ve Saraç´ın cesetleri otopsi için Adli Tıp´a gönderildi. Tabanca ise incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-02 19:07:55



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