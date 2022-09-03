Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Volkan Okur düdük çalacak. Teknik direktör Taner Öcal zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-03 12:12:19
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